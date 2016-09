Retten fikk høre nødsamtalen fra huset der Torbjørn Bauge lå kritisk skadet på kjøkkengulvet.

Tirsdag fortsatte rettssaken mot 42-åringen fra Stord som står tiltalt for å ha forårsaket kameraten Torbjørn Bauges død for snart to år siden.

Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han fikk etter et slagsmål i en enebolig på Stord, søndag 7. desember 2014.

Hans 42 år gamle kamerat ble pågrepet samme morgen. Han har forklart at han handlet i nødverge, og nekter straffskyld.

De to var på en vennemiddag med sine respektive partnere da slagsmålet startet. 50-åringen hadde store hodeskader da han ble hentet av helsepersonell. Han døde på Haukeland neste dag.

42-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Strafferammen er ti års fengsel. 42-åringen er tidligere dømt for vold.

Retten fikk høre et opptak av den første nødsamtalen fra åstedet til AMK. Det var Bauges samboer som ringte 113.

- De har tydeligvis blitt uvenner for et eller annet. (..) Det er fullt av blod. Jeg har aldri sett så mye blod før, sier en tydelig opprørt kvinne til nødoperatøren.

Hun hadde våknet som følge av bråket fra kjøkkenet. Samtalen varer i nesten 20 minutter, og avsluttes når den første ambulansebilen ankommer.

På opptaket kan man tydelig høre tiltalte som roper og skriker i bakgrunnen, tilsynelatende mot Bauge, som ligger kritisk skadet på kjøkkengulvet.

I store deler av samtalen er det vanskelig å tyde hva han roper, men han ber flere ganger om at ambulansen må komme kjapt.

- Pust, Torbjørn. Kom igjen, dette tåler du. Hold deg i live, sier han på ett tidspunkt i samtalen.

- Jeg håper du dør

Den tiltalte forklarte mandag at Bauge gikk til angrep på han og konen etter en vennemiddag, og at han handlet i nødverge. 50-åringen ble utsatt for massiv vold og døde på sykehuset senere samme dag.

Politimannen som kom først til åstedet forklarte hva som møtte dem da de ankom eneboligen på Stord noen minutter over klokken 07.

Torbjørn Bauge lå da i en blodpøl på kjøkkengulvet. Litt lenger bort lå en kvinne, tiltaltes kone. Hun var tilsynelatende bevisstløs. Tiltalte satt da på kne ved siden av en livløs 50-åring.

- Han var tilsølt i blod, både på bukse og på skjorten. Han hadde også blod i ansiktet. Mens vi var der sa han "Jeg håper du dør", forklarte politibetjenten.

De to ambulansearbeiderne som var først på stedet hørte det samme. De vitnet også tirsdag.

- Bauge hadde store skader og vi oppfattet tilstanden som kritisk. Åstedet var kaotisk. Det var blod opp etter veggene og møbler var knust, sa en av ambulansearbeiderne.

Ingen vitner til vold

Mandag forklarte 42-åringen at han var livredd og hadde panikk etter selv å ha mistet bevisstheten som følge av at Bauge tok kvelertak på ham, og etter å ha sett Bauge "trampe på" konen hans.

Dette er det imidlertid ingen andre enn tiltalte som har sett. Konen hans kunne i retten ikke huske hva som skjedde før hun endte opp på gulvet.

Aktor og bistandsadvokat Elisabeth Rød stilte ambulansearbeiderne spørsmål rundt kvinnens tilstand da de ankom stedet.

- Hun lå på gulvet og fremsto som bevisstløs. Men hun pustet. Jeg la henne i stabilt sideleie og konsentrerte meg deretter om å behandle Bauge, sa en av de to ambulansearbeiderne.

- Var det noen ytre skader på hennes kropp eller klær, så vidt du kan huske, spurte aktor Tormod Haugnes.

- Nei, det kan jeg ikke huske å ha sett, svarte ambulansearbeideren.

Trodde hun spilte bevisstløs

En tredje ambulansearbeider har i politiavhør forklart at han trodde kvinnen kanskje spilte bevisstløs.

- Der og da - i den settingen - hadde jeg ikke fokus på det. De tankene kom først senere da vi bearbeidet oppdraget, sa vedkommende i retten tirsdag.

- Hva vil være tegn på at noen spiller bevisstløs, i så fall, spurte rettens administrator, tingrettsdommer Frank Schmidt.

- Det var synsing fra min side, svarte ambulansearbeideren.

Taxisjåfør sentralt vitne

Den tiltalte har forklart at Bauge gikk løs på ham først etter at han hadde bedt dem komme seg ut og tiltalte hadde ringt etter taxi.

Den påstanden ble utfordret i retten da en taxisjåfør entret vitneboksen.

Sjåføren var den som besvarte tiltaltes oppringing, cirka klokken 06.30.

- Han hørtes bekymret og stresset ut, og ville ha taxi med en gang fra Stokkavegen (åstedet) til sykehuset, sa sjåføren.

Sjåføren hadde ikke anledning til å hente tiltalte med en gang, men ringte opp igjen en halvtime senere.

- Da ville han ikke ha taxi, han ville ha en ambulanse, sa taxisjåføren.