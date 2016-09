Det er ikke meldt om skadde.

Flere passasjerer på Bybanen melder tirsdag morgen at banen står etter en kollisjon med en buss i Bjørnsons gate ved Danmarks plass like etter klokken 8.

– Ingen er skadd, skriver en av passasjerene i en epost.

– Uhellet førte til et stopp i driften på fire-fem minutter, sier beredskapsvakt Atle Flo hos driftsselskapet Keolis.

Han sier ved 08.30-tiden at det er full drift igjen, og at dette kun var et mindre sammenstøt.

Verken politi eller brannvesen er orientert om hendelsen.