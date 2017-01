Fergen «Utne» som erstatter «Fedjefjord» er uegnet når uværet slår til mellom Sævrøy og Fedje.

Skyssbåten «Feminin» som opereres av Fonnes Båtservice AS har tatt over etter at «Utne» ble tatt ut av drift ved 12.30-tiden i dag.

Luft i kjølvannet

– MF «Utne» må bygges om. Når bølgene når en viss høyde, og fergen gynger sideveis, er det slik at det kommer luftbobler inn i kjølevannet. Det fører til varmgang i motorene, sier Inge Andre Utåker, som er regionssjef for ferger i Norled.

Utåker sier at det er et vedvarende problem at «reservefergen» ikke tåler mye sjø.

Fonnes Båtservice AS

Gikk på grunn

– Den er ikke bygget for å kunne operere i det vi kaller fartsområde 3, altså åpent farvann som mellom Sævrøy og Fedje. Når det blåser opp som i dag, må vi bare innstille fergen. Da vet vi at vi vil få problemer med luft i kjølvannet.

Den ordinære fergen MF «Fedjefjord» gikk i november på grunn like ved anløpet på Sævrøy i Austrheim.

Må la bilen stå

– «Fedjefjord» vil være ute av drift til midten av januar. Den båten har ikke de begrensingene som «Utne» har, sier Utåker.

Skyssbåten vil fortsette inntil været bedrer seg.

– Det er meldt økende vind utover ettermiddagen og kvelden. Vi må bare se an når fergen kan settes i rute igjen. I mellomtiden må fedjinger la bilen stå enten på fastlandet eller på Fedje, sier Utåker.

Vurderer tur for tur

Han sier at Norled ikke er pålagt å opprettholde skyss mellom Fedje og fastlandet når det er dårlig vær, men at man prøver å gjøre det beste for øyboerne.

– Det er mye vind og høye bølger, men skyssbåten følger avgangene til fergen. Vi holder det gående så lenge det er forsvarlig å ferdes mellom Sævrøy og Fedje. Jeg gjør en vurdering for hver tur vi foretar, sier Tommy Fonnes, som selv opererer skyssbåten «Feminin».