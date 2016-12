Politiet skulle sjekke en melding om en naken mann på Sandsli. Plutselig hoppet han ut foran patruljen.

Politiet melder på Twitter klokken 00.40 natt til fredag at en patrulje har kontroll på en person som har blottet seg for dem.

Ifølge BA hadde patrulhen rykket ut til Aurdalslia skole på Sandsli etter melding om at en naken mann løp rundt og viste seg frem.

– Da politiet kom dit, hoppet han ut i veien og blottet seg for patruljen. Han oppfattet nok for sent at det var politiet som kom, sier operasjonsleder Terje Magnussen til avisen.