Hildrum omtaler TV 2 som navet i klyngeprosjektet Media City Bergen. Han avviser at han jobber på oppdrag for TV 2. – Jeg engasjerer meg fordi jeg har et sterkt ønske om at TV 2 fortsatt skal ha hovedkontor i Bergen, sier Hildrum. Etter hans syn henger ikke regjeringens mediepolitikk sammen. FOTO: Paul S. Amundsen