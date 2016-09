Fortvilet måtte den kommende eieren av treskøyten se at båten gikk opp i flammer og gikk ned ved kai.

Like etter klokken 03 natt til tirsdag fikk brannvesenet melding om brann i en 46 fots treskøyte ved Steinestø kai i Åsane i Bergen.

Meldingen kom fra en nabo som så flammer.

- Den var i full fyr da vi kom frem, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Stig Tetler.

- Nå har den gått ned, men henger i fortøyningene.

Skulle overtas onsdag

Det var ikke folk i båten, så langt politiet har klart å bringe på det rene.

- Vi dro hjem til eier av båten og vekket ham. Han opplyste at ingen andre har lovlig tilgang til båten. Og ingen andre har sett noe aktivitet rundt båten, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Fungerende brigadeleder i Bergen brannvesen, Frank Åstveit, var på Steinestø kai i 05-tiden tirsdag. Han forteller at en mann kom til brannstedet i natt.

- Det var kjøperen som etter planen skulle overta båten, faktisk i dag. Han var ganske fortvilt. Det er jo forståelig, når du skal overta en båt og så brenner den opp ... Det er ikke noe kjekt, sier Åstveit.

Han kjenner ikke til de forsikringsmessige forholdene rundt båten.

- Bare betong rundt

Ifølge Åstveit lå båten for seg selv med «bare betong rundt». Det var altså ingen fare for at brannen skulle spre seg. Nærmeste bebyggelse er et godt stykke unna.

I morgentimene tirsdag holdt brannvesenet på å legge lenser rundt båten, for å samle opp drivstoff og vrakgods.

Brannvesenet har fått oppgitt at det var cirka 400 liter diesel om bord.

Propanflasker

To propanflasker ble også oppgitt å være i skøyten, men det krevde ingen ekstra tiltak fra brannvesenets side.

Antakelsen er at flaskene brant opp og kanskje bidro til å forsterke brannen.