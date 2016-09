I løpet av ti dager truet kvinnen politiet med kniv ved fire anledninger.

Torsdag 8. september ble hun pågrepet på legevakten i Nordhordland. Da hadde hun kniv på seg. I avhør har hun forklart at hun bærer kniv for å kunne true eller bruke den mot politiet.

Fredag ble hun varetektsfengslet i fire uker.

I kjennelsen fra Nordhordland tingrett heter det at den 47 år gamle kvinnen gjemte seg for politiet fordi hun tenkte at hvis de ikke så henne, kunne hun kanskje angripe dem bakfra.

Fra 31. august til 9. september i år har hun truet politiet fire ganger på legevakten i Nordhordland. Alle gangene etter selv å ha skadet seg med kniv. Ved en anledning hadde hun en tapetkniv.

Retten tviler ikke på at kvinnen er tilregnelig. Kvinnen er siktet for trusler mot offentlig tjenestemann, samt bæring av kniv på offentlig sted. Saken er ferdig etterforsket, og kvinnen ønsker å ta en tilståelsesdom.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra politi eller forsvarer.