Mann (22) tiltalt for grovt overgrep mot bergenskvinne. – Det er en voldsom voldtekt, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

22-åringen er tiltalt for grov voldtekt av en kvinne i 20-årene, i en leilighet i Bergen natt til 12. februar i år.

Ifølge anklagene skal mannen blant annet ha holdt henne fast, presset et tøystykke inn i munnen hennes og tatt kvelertak – slik at kvinnen fikk pusteproblemer og ikke klarte å rope om hjelp.

Mannen står oppført med en adresse i Bergen, men han skal være fra Østlandet og ha tilhold der.

– Fryktet å bli drept

«Etter hvert oppga hun å yte motstand av frykt for at hun ville bli drept», heter det i tiltalen.

Og videre:

«I forbindelse med den seksuelle omgangen, eller umiddelbart etterpå, bandt han hendene hennes sammen med en skolisse og knyttet beltet til en morgenkåpe over munnen hennes. Han tente deretter en sigarett og røyket opp mot ansiktet hennes, før han stumpet sigaretten mot brystet hennes og forlot leiligheten.»

I tiltalen er det angivelig grove overgrepet tidfestet til å ha pågått mellom klokken 03 og 05.30, altså i to og en halv time.

Voldtektstiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, noe som betyr en strafferamme på 21 års fengsel.

Hevder det var frivillig

Mannen og kvinnen i 20-årene skal ha truffet hverandre på et utested i Bergen sentrum. Der skal de to ha funnet tonen. Som BT tidligere har skrevet, dro de i taxi fra utestedet til kvinnens leilighet i Bergen sentrum.

Hva som skjedde der, er de to totalt uenige om. Mannen har forklart seg om frivillig samleie, og at fastbindingen var del av et avtalt spill. Kvinnen på sin side har beskrevet hendelsesforløpet som ligger til grunn for tiltalen.

Da den nå tiltalte 22-åringen ble varetektsfengslet i februar, oppga aktor at han tidligere er dømt en rekke ganger for vold, ran og trusler. Han slapp ut fra soning av en lengre dom en måned før han angivelig begikk det grove overgrepet.

– Voldsom voldtekt

Tiltalen er signert av førstestatsadvokat Stolt-Nielsen i Hordaland. Han skal mest sannsynlig også føre saken for påtalemakten i retten.

– Det er en voldsom voldtekt, og saken er alvorlig nok i seg selv. Tiltalen taler for seg. I tillegg føyer voldtekten seg til andre ting som tiltalte har gjort før. Derfor har vi i tiltalen tatt forbehold om at det kan bli en påstand om forvaring, sier Stolt-Nielsen.

Forvaring er en tidsubestemt straff som i teorien kan gjøres livsvarig.

I tiltalen er det også tatt høyde for at 22-åringen kan få krav om å betale erstatning til bergenskvinnen i 20-årene.

Erkjenner ikke straffskyld

Tiltalte forsvares av advokat Linda Ellefsen Eide. Hun sier klienten ikke erkjenner straffskyld.

«At forholdet er vurdert som grovt, henger sammen med at påtalemyndigheten har ansett fornærmedes forklaring som den riktige, dette til tross for at de øvrige bevisene i saken ikke taler for en slik fortolkning. Min klient mener at etterforskningen har vært utført uten nødvendig objektivitet, og at påtalemyndigheten på et for tidlig tidspunkt konkluderte med hva som var skjedd. Han håper tingretten vil se annerledes på saken», skriver Eide i en e-post til BT.

Den 22 år gamle østlandsmannen er også tiltalt for å ha stjålet mobiltelefonen og bankkortet til kvinnen etter det påståtte overgrepet, og for å ha sagt noe i retning av dette til henne idet han gikk: «Hvis du ringer politiet er du faen meg død.»