Saken mot et norsk-rumensk ektepar som er tiltalt for vold mot barna, er utsatt etter at foreldrene ikke møtte opp da rettssaken startet i Fjordane tingrett tirsdag.

Det norsk-rumenske foreldreparet tok med seg de fem barna og flyttet til Romania i august i fjor, men ifølge advokaten deres skulle de komme tilbake til rettssaken. Det gjorde de ikke, og saken er derfor utsatt, melder NRK.

– Vilkårene for å fremme saken i deres fravær er ikke oppfylt, sier advokat Ingrid Breistein, som er forsvarer for den tiltalte moren.

Forsikret at de ville møte

Overfor NRK i august forsikret advokat Ragnhild Torgersen, som forsvarer faren, at foreldrene ville møte.

– Ja, det vil de selvsagt, sa hun da.

Tingretten slo fast at ekteparet ikke har lovlig forfall. Aktor i saken, politiadvokat Sissel Kleiven, ønsket å føre saken uten de to tiltalte, men retten var ikke enig.

Kleiven sier hun ikke er overrasket over at foreldreparet uteble fra saken.

– De har ikke besvart stevningen, de svarer ikke på telefon og de har vært umulig å få kontakt med, sier politiadvokaten.

Det er foreløpig ikke berammet noe ny dato for rettssaken.

Pinsevenner demonstrerte

Foreldrene, som bodde i Naustdal i Sunnfjord, ble i desember 2015 fratatt sine fem barn av barnevernet og siktet for familievold. Barna, den yngste en baby og den eldste elleve år, ble plassert i tre ulike fosterhjem på Vestlandet. Saken førte til flere demonstrasjoner både i Norge, Europa og Nord-Amerika til støtte for foreldreparet.

I et intervju på rumensk TV innrømmet paret at de har gitt barna klaps på baken og trukket dem i ørene – selv om de visste at slike oppdragelsesmetoder er ulovlige i Norge.

Paret er pinsevenner, og flere av deres støttespillere hevder at frykt for kristen indoktrinering var årsaken til at barnevernet tok over omsorgen for barna.