Politiet etterforsker det de betegner som et mistenkelig dødsfall i Søndre Land i Oppland. Liket ble funnet ille tilredt og med brannskader, skriver Oppland Arbeiderblad.

En kvinne som bor i området, forteller til avisen at det var to ungdommer som fant den døde mannen.

- Det skjedde sent lørdag kveld, og politiet har jobbet på stedet siden da, sier kvinnen.

Ifølge avisens opplysninger var liket ille tilredt og hadde alvorlige brannskader.

Obduseres

Det var lørdag i 19.30-tiden at politiet fikk melding om at en person var funnet død i et skogsområde i nærheten av Fluberg bru på vestsiden av Randsfjorden.

- Den avdøde er en mann. Vi har foreløpig ikke fått fastslått identiteten hans og har heller ikke noen anslått alder. Han ble funnet av to turgåere i skogen, opplyser politiadvokat Joachim Sopp Onsrud i Innlandet politidistrikt til NTB.

Kriminalteknikere fra politiet i Gjøvik og fra Kripos var søndag i full gang med å gjøre undersøkelser på funnstedet. Den avdøde skal obduseres for å få avklart dødsårsaken.

- Omstendigheter rundt funnet gjør at politiet anser dødsfallet som mistenkelig, sier Onsrud, som ikke vil bekrefte eller avkrefte vitnebeskrivelsene om at mannen var ille tilredt og hadde brannskader.

På spørsmål om det er hytter eller hus som har brent i området, og som mannen kan ha oppholdt seg i, svarer Onsrud at det ikke er noen bebyggelse i umiddelbar nærhet.

Etterforsker bredt

Politiet ønsker ikke å si om det er funnet noe våpen eller våpenlignende gjenstander i nærheten av funnstedet. Om mannen kan ha blitt fraktet til funnstedet og blitt plassert der, er trolig noe politiet undersøker. Svaret er at de etterforsker bredt.

- Vi kan ikke si hva som har skjedd på åstedet. Vi starter etterforskningen veldig vidt og holder alle muligheter åpne. Vi etterforsker alt som kan ha skjedd og snevrer inn etter hvert, sier Onsrud.

Politiet er ikke kjent med at noen er meldt savnet i området, men undersøker nå om det er savnede personer i et større område som de kan sjekke dødsfallet opp mot.

Ventet et døgn

Det gikk over et døgn før politiet gikk ut med informasjon om saken. Det til tross for at det er viktig å snakke med eventuelle vitner så raskt som mulig mens observasjoner ennå er friskt i minnet.

- Det er jeg for så vidt enig i. Men bakgrunnen for at vi ventet, er at funnet ble gjort lørdag kveld, rett før mørkets frembrudd. Da vi begynte med tekniske undersøkelser først søndag morgen, tok det litt tid før vi fikk oversikt over hva dette var. Vi var redd for å gå ut for tidlig hvis det ikke var noe å gå ut med, sier politiadvokaten.

Selve området der mannen ble funnet, er et populært turområde for lokalbefolkningen.

- Det er også en del jaktterreng i området, sier Onsrud.

Politiet kommer til å gå ut med mer informasjon om saken tidlig mandag.