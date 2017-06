Det er funnet skrantesykesmitte på en av villreinene i Nordfjella som i vinter ble merket med GPS-sender. Bukken skal nå skytes for å hindre spredning.

Det er Miljødirektoratets operative feltorgan, Statens naturoppsyn (SNO), som er bedt om å forberede uttak av villreinbukken. Bukken ble merket med GPS-sender i slutten av mars i år, og det regnes som enkelt å gjenfinne den for uttak.

– På grunn av føreforholdene i fjellet er det nå mest hensiktsmessig å benytte helikopter for effektiv lokalisering og utfrakting av dyret. Det er også aktuelt å bedøve dyret fra luften dersom dette kan gjøres uten å forstyrre simler med kalv, som er svært sårbare på denne tiden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.

Forrige uke ble det klart at villreinstammen i Nordfjella skal tas helt ut, før den etter fem år skal bygges opp igjen med friske dyr. Stammen skal i første omgang tas ut gjennom ordinær jakt, deretter overtar et statlig jaktlag, før man til sist må vurdere en eventuell samleinstallasjon for å få tatt ut de siste dyrene.

Nordfjella villreinområde strekker seg gjennom kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik.

Stammen skal være borte innen 1. mai 2018. Prislappen for uttaket og gjenoppbyggingen av stammen er beregnet til rundt 100 millioner kroner.

Før det siste smittetilfellet ble kjent, anslo fagetatene at mellom 5 og 40 dyr er smittet av den uhelbredelige hjernesykdommen.