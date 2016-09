Venstre åpner for å stanse regjeringens planer om å skattlegge finansnæringen med 3,5 milliarder kroner neste år.

- Vi kan havne i en situasjon der vi stemmer mot forslaget og heller går inn for å øke statens inntekter på annen måte, sier nestleder og finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik, til Dagens Næringsliv.

Han understreker at regjeringspartiene ikke kan ta støtten fra Venstre for gitt når det gjelder finansskatten. Sier partiet nei, kan regjeringen miste 3,5 milliarder kroner av skatteinntektene som er planlagt inn i 2017-budsjettet.

Den nye skattleggingen av finansnæringen var et viktig element i skatteforliket som ble vedtatt på Stortinget tidligere i år. Høyre og Frp skal forhandle budsjett med nettopp Venstre og KrF, og selv om det i utgangspunktet er flertall for den nye skatten, kan regjeringen få problemer med å få den innført. Venstre tok et klart forbehold om hvordan skatten skulle innføres, mens KrF ikke er like skeptisk.

- Det er vanskelig å se for seg at dette kan gjøres uten at forsikringer og lån blir dyrere for vanlige folk, uttalte Breivik da alle partiene i finanskomiteen med unntak av SV og MDG ble enige om forliket om bedriftsbeskatning i begynnelsen av mai. (NTB)