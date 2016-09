Mange varmerekorder står for fall denne uken, og termometeret kan bikke 25 grader. Det er Sør-Norge som kan glede seg over «indian summer».

– Rundt 25 grader begynner septemberrekordene å ryke, tvitrer Yr.

Et kart med mye oransje og rødlige toner er sendt ut, noe som betyr godt over 20 grader langs Oslofjorden og i Rogaland og sør i Hordaland.

– Kan bli tropenatt

Et høytrykk er i emning over hele Skandinavia, og det er godt nytt for dem som ikke vil at sommeren skal være over ennå.

– Litt hyggelige rekorder etter to måneder med regnrekorder kan gjøre godt, sier meteorolog Anders Sivle ved værvarslingen i Bergen.

Sommerlige temperaturer mange steder i #SørNorge denne uka. Rundt 25 grader begynner septemberrekordene å ryke! pic.twitter.com/MekzNMGzjb — Meteorologene (@Meteorologene) September 12, 2016

I Bergen tror meteorologene til og med at det kanskje kan bli tropenatt – og dét er slett ikke normalt i september.

Klimaendringer

Allerede forrige uke ble en varmerekord slått i Oslo. 16,9 grader natt til fredag er den høyeste nattemperaturen som er målt i hovedstaden i september noensinne, opplyste klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Han la til at det varme været også handler om klimaendringer.

– Generelt sett kan vi si at høsten er blitt mildere. Det kan ses i sammenheng med det store bildet og kloden som blir varmere.

Globale varmerekorder er blitt slått hver eneste måned det siste halvåret. Årsaken er etter alt å dømme menneskeskapt global oppvarming og værfenomenet El Nino.