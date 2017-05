Politiet skjøt en mann i foten i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag. Mannen er ikke livstruende skadd.

– Det oppsto en truende situasjon ved Valbergtårnet i Stavanger. En person som var ute av balanse opptrådte truende. Politiet bevæpnet seg og mannen ble skutt i foten av oss, sier jourhavende jurist Sveinung Andersen til Aftenbladet.

Mannen er ikke livstruende skadd, opplyser operasjonsleder Charles Bøgild i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Vi fikk noe tidligere meldinger om en mann i sentrum som oppførte seg ustabilt og truende. Mannen bar noe som så ut som en kniv, vi sendte ut patruljer, og jeg ga bevæpningsordre, sier Bøgild til avisen.

Han forteller at mannen la på sprang da politiet konfronterte ham, og mannen ble på et tidspunkt skutt i foten. Mannen er kjørt til sykehus, og det er foreløpig ikke klart om politiet vil sikte mannen.

Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen som skjedde ved en kafé i Stavanger sentrum. De første meldingene om hendelsen kom inn til politiet klokken 15.17.

Ifølge VG var flere personer vitne til hendelsen, og det skal ha vært en konfirmasjon på stedet, med flere gjester – også flere barn. Et vitne forteller til VG at mannen oppførte seg «ganske rabiat», og at det så ut som at han hadde noe i hånden.