Komiker Kristian Valen ble pågrepet i kamuflasjedrakt og med en pistol på Aker Brygge i Oslo, ifølge VG.

Lien, Kyrre / Scanpix

– Jeg har ingen kommentar til dette per nå, sier Kristian Valens advokat John M. Hammervoll til avisen.

Lørdag morgen opplyste Oslo-politiet på Twitter at de har pågrepet en mann, som ble observert i området Aker Brygge.

Han har ikke vært en trussel i forkant av pågripelsen, og ble kjørt til arresten for ulovlig bevæpning på offentlig sted og ordensforstyrrelse.

– Et vaktselskap på Aker Brygge tok kontakt med politiet etter at de hadde observert en kamuflasjekledd mann med en pistol, som satt på en benk, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

Han forteller at våpenet ikke var skarpt – og det var plombert.

Valen sitter i arresten i påvente av å bli avhørt.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. En person blir observert på offentlig sted med våpen vil skape en utrygghet hos publikum, sier Rådal, som legger til at det vil tas stilling til om vedkommende vil bli framstilt for varetekt etter avhørene.

Valen ble i februar siktet for trusler mot politiet, etter at han lovet 10.000 kroner til de som hadde informasjon om to politibetjenter som var i hans leilighet samme måned. Denne saken er berammet i Oslo tingrett nå i september.