ULYKKE: Fem unge menn ble kjørt til sykehus etter ulykken. To eller tre av dem er alvorlig skadet. FOTO: Fredrik Hove/Hove Media

Unge menn alvorlig skadet i ulykke i Oslo

Fem menn i alderen 17 til 23 år er skadet, to eller tre av dem alvorlig, etter at en bil kjørte ned et skilt og veltet ved en rundkjøring i Oslo.