Ubaydullah Hussain (31) er som den første i Norge tiltalt for terrorrekruttering. Han har også hjulpet til med rådgivning, kjøp at utstyr og videreformidling av kontaktinfo til IS-personell.

Han skal ifølge tiltalen ha hjulpet fem navngitte personer, i tillegg til å ha rekruttert minst to konvertitter, melder TV 2.

En av disse konvertittene, en 19-åring, ble pågrepet i Sverige i fjor og er tiltalt etter terrorparagrafen.

– Han nekter straffskyld, sier forsvareren, advokat John Christian Elden, til NTB.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 3. november. Retten har satt av seks uker til behandlingen.

Ubaydullah Hussain ble i februar 2014 dømt til 120 dagers fengsel for trusler. Han ble tiltalt for oppfordring til terror etter å ha hyllet terrorhandlinger og lagt ut et bilde av dømte terrorister på sin Facebook-profil i 2013, men ble frikjent for dette av Oslo tingrett.

Da lagmannsretten behandlet ankesaken på forsommeren i fjor, ble han igjen frifunnet for å ha oppfordret til terror, men trusseldommen ble opprettholdt. Denne dommen ble ikke anket og er dermed rettskraftig.