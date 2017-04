Menn som er i god fysisk form, har opptil 70 prosent mindre risiko for kreft i både tykktarm, lunge, bukspyttkjertel og blære, viser en ny studie.

Norske forskere har fulgt nærmere 2.000 menn i en årrekke og studert sammenhengen mellom fysisk form og risiko for ulike kreftsykdommer. Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.

Studien ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Cancer Medicine.

Viktig faktor

Basert på dataene har forskerne funnet at de av mennene som var i god fysisk form, hadde vesentlig lavere risiko for tykktarmskreft (70 prosent), lungekreft (60 prosent), bukspyttkjertelkreft (70 prosent) og blærekreft (60 prosent).

– Resultatene indikerer at god fysisk form kan være en viktig faktor for å forebygge flere ulike kreftformer, sier Robsahm.

At fysisk form har mye å si for kreftrisiko, har etter hvert blitt et velkjent, folkelig faktum. Likevel har svært mange tidligere studier på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kreft vist relativt svake sammenhenger. For menn er det påvist en slik sammenheng kun for tykktarmskreft.

Skiller seg ut

Imidlertid er det svært få kreftstudier på verdensbasis som er basert på faktiske målinger av fysisk form. Den norske studien skiller seg fra andre studier, som ofte baserer seg på selvrapportert trening, ved at det er tatt blodprøver av forskningspersonene og målinger av blant annet høyde, vekt og oksygenopptak.

– Vi forventer at målt fysisk form bedre vil kunne fange opp helsemessige konsekvenser av en aktiv versus stillesittende livsstil, sammenlignet med for eksempel spørreskjema, sier Robsahm.

Mange biologiske mekanismer påvirkes av fysisk aktivitet, noe som tilsier at den forebyggende effekten av fysisk aktivitet potensielt er større enn det som hittil er dokumentert, sier Robsahm.