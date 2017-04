Mann i 50-årene til sykehus i luftambulanse.

En mann er fløyet til sykehuset etter at han ble tatt av et snøskred fra fjellet Hesten i Sunndal på Nordmøre. To andre måtte også graves ut, men er uskadd.

Skredet gikk fra Hesten i retning Kongens krone, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt, som fikk melding om dette klokken 11 lørdag formiddag.

Den skadde mannen er i 50-årene. Skadeomfanget er uvisst, men det skal ikke være snakk om livstruende skader. Mannen er fraktet i luftambulanse til sykehuset i Ålesund.