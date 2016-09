Tre etterforskere undersøker nå de over hundre nye tipsene som er kommet inn i forbindelse med etterforskningen av drapet på Trude Espås i 1996, melder TV 2.

Tipsene er kommet inn etter at TV 2-programmet Åstad Norge rettet søkelyset på den over 20 år gamle drapssaken på Trude Espås i Geiranger 22. august i år.

SCANPIX

- I løpet av den siste måneden har vi fått inn i overkant av hundre tips. Vi er overrasket over at antallet er så stort, sier påtaleansvarlig Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.

- Vi har fått en seks-sju tips som vi synes er spesielt interessante, og som vi kommer til å gå videre med straks. Det er kommet inn et titalls andre tips som vi skal undersøke nærmere, sier han.

Han forteller at de bare så vidt er kommet i gang med å undersøke tipsene, og at de tar for seg de mest interessante tipsene først. Flere av tipsene dreier seg om navngitte personer.

Skovly har ikke gitt opp håpet om at drapssaken kan bli løst.

- Det er jo 20 år siden, og det skal mye til, men vi kan jo aldri gi opp, sier Skovly. (©NTB)