To personer ble reddet ut fra Oslofjordtunnelen etter at en lastebil begynte å brenne. Det er uvisst når tunnelen kan åpne igjen.

Brannen i lastebilen oppsto i 18-tiden fredag ettermiddag, om lag 2,2 kilometer inn i tunnelen fra Drøbak-siden. Like før klokken 19 opplyste politiet at det fortsatt brant, men at brannen var definert som under kontroll. Sikten var lik null, og kraftig røyk veltet ut av tunnelen.

Ved 20.30-tiden meldte politiet at brannen var slukket, men at tunnelen fortsatt var fylt med røyk. Bergingsmannskaper jobbet da med å få ut to lastebiler som sto inni tunnelen.

– Skader i tunnelen vil avgjøre hvor lenge den vil bli stengt. Skadene vil bli vurdert når tunnelen er røykfri, opplyser Follo-politiet.

Brannskader på hender

Lastebilføreren ble kjørt ut av en annen bilist, og brannvesenet fikk etter hvert også hentet ut to andre personer.

– De to personene som har vært i evakueringsrommet, er hentet ut. En av dem har brannskade på rygg og hender. Det er definert som lettere skader, altså ikke noe alvorlig. Den andre personen er uskadd, sier operasjonsleder Karianne Knudsen til VG.

Like etter klokken 19.30 kunne operasjonsleder Finn Håvard Aas fortelle at hele tunnelen var sjekket og klarert, og at brannvesenet drev etterslukking.

Alle nødetater ble sendt til stedet og Hovedredningssentralen bisto brannvesenet fra både øst- og vestsiden av Oslofjorden med et SeaKing-helikopter fra Rygge. Helikopteret ble anmodet om å bistå fordi en av de to i evakueringsrommet hadde brannskader på hendene.

Hentet lastebilsjåføren

Ifølge VG har politiet fått opplyst at det var papir, og ikke farlig gods i lastebilen. Bilisten Terje Langsrud forteller til avisen at han kjørte i retning Drøbak da han så at det brant under lastebilen. Han stoppet bilen, ringte Statens vegvesen og fikk med seg lastebilsjåføren da brannen eskalerte.

– Jeg trodde egentlig ikke at vi skulle komme oss ut, sier Langsrud.

Veitrafikksentralen ber folk om å bruke alternative ruter via Oslo eller via Moss-Horten. Flere tunneler på riksvei 23 var stengt en stund fredag kveld som følge av brannen.