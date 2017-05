To personer er reddet ut fra Oslofjordtunnelen, der en lastebil står i brann. Den ene har brannskader, og det var lenge for varmt til å evakuere.

Brannen er rundt 2,2 kilometer inn i tunnelen fra Drøbak, i løpet retning Drøbak. Like før klokken 19 opplyser politiet at det fortsatt brenner, men at brannen er definert som under kontroll.

– Lastebilføreren er ute av tunnelen. To personer har tatt seg inn i evakueringsrom, og brannvesenet jobber med å få evakuert dem, tvitret politiet i Follo.

– Det er for varmt til å ta seg ned, men de har luft og det er ikke røyk der. De har det etter forholdene trygt, sa operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til NTB.

Like etter klokka 19 opplyste politiet imidlertid at de to var tatt ut, den ene med mindre brannskader på hendene.

Brannvesen på både øst- og vestsiden av Oslofjorden har rykket ut. Et SeaKing-helikopter fra Rygge ble anmodet om å bistå fordi en av de to i evakueringsrommet har brannskader på hendene.

Veitrafikksentralen ber folk om å bruke alternative ruter via Oslo eller via Moss-Horten. Riksvei 23 Merraskott, -Stampleinås, Frogn,- og Vassumtunnelen er stengt som følge av brannen.