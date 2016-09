Saken mot de fire mennene som er siktet i Tina-saken, henlegges, skriver Rogalands Avis.

– Jeg har fått beskjed fra Riksadvokaten om at saken er henlagt. Det skal ikke foreligge straffbart forhold. Det hele bygger på psykiatri og oppspinn slik jeg forstår det, sier advokat Olav Sylte til Fædrelandsvennen.

Saken er henlagt som «intet straffbart forhold», og ikke på grunn av bevisets stilling, sier Sylte som representerer en 39 år gammel mann har vært siktet i saken.

– Omskrevet til norsk så betyr det at den savner rot i virkeligheten, sier Sylte til Aftenbladet.

Politiet

Forsvant

Det var Dagsavisen Rogalands Avis som omtalte henleggelsen først. Riksadvokaten vil komme med sin begrunnelse senere mandag. Politiet vil holde en orientering om saken på politihuset i Stavanger klokken 11.

20 år gamle Tina Jørgensen forsvant sporløst 24. september 2000 etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En drøy måned senere ble liket ved en tilfeldighet funnet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viser at hun ble slått i hjel.

Jørgensens kjæreste og tidvis samboer ble siktet for drapet, men siktelsen ble senere frafalt, og saken ble henlagt i 2003.

Lydopptak

I september 2013 tok saken en ny vending da fire menn i 30-årene ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Bakgrunnen var et lydopptak som ble sendt inn til politiet av en tipser.

På lydopptaket forteller en av mennene at han og de tre andre sto bak drapet på Jørgensen. Mannen tilsto da han ble pågrepet, mens alle de tre andre har nektet for at de har noe med drapet å gjøre.

Politiet etterforsket saken i nesten et år før deres innstilling i sommer ble oversendt statsadvokaten og deretter Riksadvokaten.

Falske minner

To psykiatere som har undersøkt mannen som på lydopptaket snakker både seg og sine tre medsiktede inn i drapssaken, har konkludert med at mannen hadde falske minner.

Dette ble imidlertid forkastet av Den rettsmedisinske kommisjon. Kommisjonen mente at de sakkyndige ikke hadde mandat til å konkludere med falske minner og at spørsmålet om dette må behandles av retten.

Alle de fire siktede kommer opprinnelig fra Lyngdal. De ble varslet om beslutningen mandag morgen, skriver Dagsavisen Rogalands Avis