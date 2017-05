Nav opplyser at en teknisk feil forsinker utbetalingen av blant annet sykepenger og foreldrepenger til 207.000 personer.

Svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger blir også berørt, i tillegg til feriepenger.

Nav opplyser på sin side at feilen er identifisert og at de forventer å få utbetalt pengene i løpet av fredag 26. mai.

Økonomi- og styringsdirektør i Nav, Geir Axelsen, svarer at forsinkelsen vil ramme 207.000 personer.

– Vi har dessverre hatt et teknisk problem som medfører at en del ytelser ikke er blitt overført til bank som planlagt. Feilen er identifisert, og vi gjør en ny kjøring i natt. Vi arbeider for at brukerne da vil ha pengene på konto 26. mai. Vi beklager sterkt de ulempene dette medfører.

SKJERMDUMP

Blant de berørte er Torkjell Øvsthus fra Bergen. Han mottar sykepenger fra Nav og skulle mottatt feriepenger i dag i tillegg. Han er oppgitt over forsinkelsen.

– Jeg har mange regninger som har forfall den 25. og jeg har ventet i hele dag på at pengene skal komme inn slik at jeg får betalt dem. En ytterste konsekvens kan bli at jeg må betale gebyrer. Da hjelper det ikke mye med en beklagelse, sier Øvsthus.

Han kjører til daglig tankbil før han ble sykemeldt og forteller at han er blant de heldige som har nok penger til overs til mat. Han er dog kritisk på vegne av dem som lever nærmere nullgrensen enn han selv.

– Jeg antar det er mange som blir rammet av dette og som er avhengig av disse pengene. At Nav lar være å informere oss som venter på disse pengene og nøyer seg med å legge ut en melding på sine sider, synes jeg er kritikkverdig.