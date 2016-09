Staten har forståelse for at naboene til Utøya opplever et minnesmerke ved Sørbråten som en belastning, men mener det ikke bryter naboloven, skriver Regjeringsadvokaten i sitt tilsvar til søksmålet.

I tilsvaret sendt til Ringerike tingrett tirsdag legger Regjeringsadvokaten ned påstand om at staten frifinnes og også tilkjennes sakskostnader.

Saken er slik den står nå, ikke egnet for rettsmekling, ifølge tilsvaret. Dermed er det mye som tyder at saken kommer opp for retten.

– Har forståelse

– Staten har forståelse for at det kan oppleves som en belastning for dem som daglig lever med minnene etter 22. juli-terroren, at det skal etableres et nasjonalt minnested etter hendelsene i deres nærmiljø. Staten mener likevel at forbudet i nabolovens §2 ikke vil bli overtrådt ved etableringen av det nasjonale minnesmerket, skriver advokat Anders F. Wilhelmsen hos Regjeringsadvokaten.

– Det ligger langt på vei i sakens natur at det nasjonale minnesmerket må etableres i nærheten av der de handlinger ble begått som begrunner opprettelsen av det, skriver han videre.

Tilbud om nytt minnesmerke

Valget av minnesmerke på Sørbråten ved Utøya har falt på «Memory Wound» av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg. Dette er et kunstverk i form av en utskjæring – et vertikalt sår – i terrenget. Det skal etter planen stå klart i 2017.

Så sent som i forrige uke kom staten med et forslag til naboene om at minnesmerket kunne få en ny utforming, men at stedsvalget ikke ble endret. Dette ble avvist. I tilsvaret til søksmålet understreker Regjeringsadvokaten at forlikstilbudet om å gå i forhandlinger om utforming inntil videre står ved lag.

I stevningen anførte advokat Harald Stabell på vegne av naboene at oppføringen av minnesmerket vil stride mot naboloven og påføre naboene helseplager. De mener minnestedet vil være en stadig påminnelse om hendelsen for naboer som var med og redde ungdommer som flyktet fra øya.

Tre uker i retten

Regjeringsadvokaten ønsker også å nyansere påstandene i søksmålet om at lokalbefolkningen ikke ble involvert i prosessen rundt minnesmerket.

Det var i mai i år naboene varslet at de ville stevne staten ved kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) dersom ikke planene for minnesmerket ble stanset.

Regjeringsadvokaten mener det bør settes av tre uker til å behandle saken i Ringerike tingrett og begrunner det med at saken krever en betydelig bevisførsel, særlig innen parts- og vitneforklaringer. (©NTB)