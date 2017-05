163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik. Meklingen om tariffavtale førte ikke frem.

60 medlemmer av Utdanningsforbundet er i streik fra morgenen fredag 5. mai. Utdanningsforbundet har meklet sammen med Fagforbundet, Delta og Lederne. Medlemmer herfra er også i streik.

Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

I disse barnehagene streiker ansatte fra 5. mai.

Fana barnehage

Litlafjell barnehage

Nygård menighetsbarnehage

Nykirken barnehage

Skjold menighetsbarnehage

Sædalen barnehage

Søreide barnehage

Ifølge BA er Akasia Sædalen og Akasia Nygård meninghetsbarnehage nå helt stengt. Dermed står rundt 210 barn helt uten barnehagetilbud.

I de fem andre barnehagene er det tilbud om tilsyn med barna mellom klokken 10 og 14.

– Vi har holdt foreldrene løpende orientert og gitt dem all informasjon så fort den var tilgjengelig. I morges fikk dessuten alle direkte melding fra oss om bruddet, sier administrerende direktør i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, til BA.

Uenige om pensjon

Utdanningsforbundet og Akasia møttes til mekling onsdag 3. og torsdag 4. mai, men det var det ikke mulig å komme til enighet. Det er spesielt pensjon man er uenige om.

- Det er både urimelig og urettferdig at barnehagelærere og styrere i Akasia-barnehager skal få en dårligere pensjon enn sine kolleger i andre private og kommunale barnehager, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet krevde i utgangspunktet en offentlig ytelsepensjon, men var villig til å komme Akasia i møte ved å godta en såkalt hybrid pensjonsordning. Det godtok ikke Akasia, og derfor er det streik.

- Våre medlemmer i Akasia er nødt til å sikres en pensjon som er trygg, forutsigbar og som varer livet ut, og hvor det ikke er forskjell på kvinner og menn, sier Skyvulstad.

Byttet arbeidsgiverorganisasjon

Alle barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) og PBL (Private Barnehagers Landsforbund). De ansattes organisasjoner krevde at ansatte i barnehagene ikke skulle miste rettigheter da Akasia meldte seg inn i Spekter.

Arbeidsgiverforeningen Spekter beklager at det uenigheten i streik.

- Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut dagens pensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet. Vi har tilbudt å tariffeste den beste innskuddspensjonsordningen med maksimalt lovlige satser. Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon

Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som representerer de ansatte i konflikten.

– Vi er skuffet over at det ikke var mulig å komme frem til en løsning, sier forhandlingsleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen i en pressemelding.

18 i Bergen

I første fase vil Fagforbundet ta ut i alt 94 medlemmer, Utdanningsforbundet 60 medlemmer, Delta 7 medlemmer og Lederne 2 medlemmer.

Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd og driver 20 private barnehager – 18 av dem i Bergen. I tillegg driver selskapet med kirkegårdstjenester, restaurering og regnskapsføring.