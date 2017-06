Justiskomiteen ble tirsdag enige om å nedsette et porno-utvalg. Målet med utvalget er å finne ut hvordan man kan beskytte barn mot pornografi og seksualisert innhold på nett.

Det tverrfaglige utvalget vil bestå av forskere, teknologer og ungdommer.

- Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.

Fem KrF-representanter, blant dem partileder Knut Arild Hareide, står bak forslaget om et porno-råd.

En rapport fra Medietilsynet fra mars i år viser at barn ser tidligere på porno enn før. Halvparten av gutter mellom 9 og 16 år bruker porno- eller sexsider, mens 12 prosent av jentene gjør det samme.

KrF kom også med tre andre forslag mot porno som ble behandlet av justiskomiteen, blant annet et ønske om et pornofilter for barn. To av disse forslagene har flertall i justiskomiteen, men siden Venstre ikke har medlem i komiteen, kan de stemme mot forslaget i stortingssalen, slik at de ikke har flertall i Stortinget. Da KrF sist fremmet ideen om et pornofilter i fjor høst, hevdet IKT-Norge at forslaget er i strid med EU-regler om såkalt nettnøytralitet.