Dersom Ap vinner valget om et år, lover partileder Jonas Gahr Støre å stoppe regjeringens kommunereform. – Vi skal definere vår egen, sier Støre.

– Sanner, din reform er over med dine dager, sier Støre til Klassekampen etter at han talte til Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag. Dersom det blir et maktskifte etter valget i 2017, vil Ap-lederen stoppe den reformen kommunalminister Jan Tore Sanner (H) jobber for. Samtidig sa Støre i sommer at partiet hans er for en kommunereform. Bare ikke den hans politiske motstander legger opp til.

– Det å ha en løpende diskusjon med andre virkemidler, med en annen holdning og med et annet samspill med kommuner og regioner i Norge, det kommer Ap til å ta med seg inn i neste periode og i perioden etter. Endringen i struktur for å sikre bedre tjenester og godt demokrati stopper ikke, den går ikke ut på dato, sier Støre.

Ap-lederen sier han ikke sporer noen «tvangsnerve» i partiets landsmøte og holder fast på en frivillighetslinje overfor kommunene.

– Jeg mener det er en klok og riktig linje. Men en frivillighetslinje kan også være støttet av insentiver og økonomiske oppfordringer til å finne gode løsninger, fastholder han.