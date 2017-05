Fem personer ble torsdag kveld pågrepet etter å ha skadet en mann som var på besøk hos Per Orderud på Orderud gård i Sørum.

Ved 21.30-tiden torsdag kveld ringte en nabo til Orderud gård politiet. Naboen varslet om at flere personer var i ferd med å ta seg inn på Orderud gård hvor Per Orderud bor.

Politiet på Romerike rykket ut til Orderud gård, blant annet med flere politibiler og politihelikopter.

– En mann som trolig var på besøk hos Per Orderud, ble lettere skadet, han ble slått i ansiktet. Fem personer er pågrepet mistenkt for kroppskrenkelse. Per Orderud ble trolig ikke skadet, sier Toril Nervik Nilsen, lensmann i Sørum, til Aftenposten.

Drapet pinseaften 1999

Orderud gård er forbundet med en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker da Per Orderuds foreldre og søster ble drept på gården natt til pinesaften den 22. mai 1999. Per Orderud ble dømt for medvirkning til trippeldrapet sammen med sin daværende kone, konens søster og sistnevntes tidligere kjæreste. Men det er ikke kjent hvem som utførte drapene. Orderudsaken ble denne uken begjært gjenopptatt.

Etter å ha sonet mange år i fengsel bor nå Per Orderud igjen på gården.

Lensmann Nilsen sier at det ennå ikke er klarlagt hva som skjedde og hvorfor.

– Vi har pågrepet fem personer som er mistenkt for kroppskrenkelse, det som tidligere het legemsbeskadigelse/legemsfornærmelse. Disse personene oppsøkte Orderud gård, sier hun.

Hadde besøk

Lensmannen vet ikke hvilken relasjon Orderuds besøk har til ham eller til gården. Ved midnatt til fredag har hun heller ingen opplysninger om de fem personene som er blitt pågrepet.

– Fikk dere melding om at noen prøvde å bryte seg inn på gården?

– Det vet jeg ikke. Vi fikk melding fra en nabo i et hus like ved om at noen var i ferd med å ta seg inn på gården.

Hun vet ikke om de pågrepne hadde, eller brukte, våpen, eller om det var bevæpnet politi som rykket ut.

Ketil Lund, innsatsleder på stedet, opplyser til Aftenposten at det var en «volds og trusselhendelse».

– To er ansett som fornærmet. De var her på gården da de fem andre kom hit, sier han.

Slått i ansiktet

– Fornærmede ble slått i ansiktet. Vi prøver å få gjennomført avhør av den antatt fornærmede nå i kveld, sier Nilsen.

Erling Olav Lyngtveit er Per Orderuds forsvarer. Han sier dette til vg.no:

– Per er ikke involvert på en annen måte enn at han hadde besøk av en person som de som trengte seg inn har vært ute etter. Per kjenner den besøkende, men ikke de som trengte seg inn, opplyser Lyngtveit til VG.

Advokaten forteller at Per Orderud nå samarbeider med politiet.

– Slik jeg har forstått det så har de tatt seg nokså direkte og brutalt inn. Per er selv vitne for politiet. Han har opplevd situasjonen som svært ubehagelig.

VG skriver at Lyngtveit opplyser at Orderud ble kjent med den besøkende i kjølvannet av avsluttet soningsforhold.