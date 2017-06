Etter en sammenhengende opptur, har Senterpartiets oppslutning begynt å dale igjen. – Målet er fortsatt å bli større enn Frp, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe.

På Respons Analyses siste landsomfattende meningsmåling for BT og Aftenposten faller Sp under 10 prosent igjen, etter tre måneder på rad med tosifret oppslutning.

9,8 prosent er en nedgang på 1,6 prosentpoeng siden mai-målingen, men fortsatt langt over valgresultatet for fire år siden.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gått offensivt ut og sagt at partiets mål er å bli større enn Frp. I så fall har han en jobb å gjøre, selv om også Frp faller på denne målingen.

– Ja, da må vi starte langspurten. Men det er fortsatt vårt mål. Vi var bare 0,8 prosentpoeng fra i kommunevalget, så det er klart at det er mulig å nå, sier nestleder Ola Borten Moe.

Kan velge partner

– Men er det ikke en fare for at et såpass hårete mål kan gjøre at valgresultatet blir sett på som en skuffelse, selv om det objektivt sett vil være bra?

– Det er ingen tvil om at dersom vi for eksempel får 9,8 prosent ved valget, så er det et svært bra resultat for Sp. Men så er det mange av oss som håper at vi skal gjøre det enda bedre. Om vi klarer det, er opp til oss selv - hvordan vi representerer partiet og gjør oss synlig i valgkampen, svarer Borten Moe.

Partilederen var i begravelse, og det var derfor Borten Moe som kommenterte målingen.

Dersom målingen hadde vært valgresultat, ville Ap og Sp fått flertall i Stortinget sammen med enten KrF eller SV. Sistnevnte parti er igjen over sperregrensen på denne målingen, og ville dermed fått ni stortingsrepresentanter, det samme som KrF.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-ledelsen har sagt at de to partiene gjerne danner regjering sammen. Spørsmålet er hvilket tredje parti de eventuelt vil ha med på laget.

Vil ikke utelukke SV

Borten Moe var sterkt kritisk til SV sist Sp satt i regjering med dem. Men nå ønsker han ikke å si hvilken konstellasjon partiet foretrekker.

– Jeg tror vi skal ta den diskusjonen når valget er gjort. Det er kun to partier vi har utelukket å gå i regjering med, og det er Frp og Høyre. Det sier vi fordi vi mener det er uhyre viktig med regjeringsskifte nå, sier han.

– Men både i Ap og Sp er det krefter som vil ta partiene til venstre, mens andre søker mot sentrum. Kan ikke dette bli en vanskelig avgjørelse etter valget?

– Nei, jeg tror vi har all grunn til å ta det spørsmålet med ro. Og husk: KrF har ikke kvittert ut hva de ønsker å gjøre etter valget. Dette må vi ta når valgresultatet er klart. For noen målinger siden hadde jo Ap og Sp flertall alene.

Artikkelen fortsetter etter grafikken:

– Sp er det nye Frp

I BTs politiske podcast 36,9 diskuteres også den nye målingen.

– Mange lokale målinger gir Sp rekordoppåslutning. Men bakgrunnstallene deres var sprekere tidligere i vår. Overgangen fra Høyre til Sp har gått kraftig ned, sier valgekspert og tidligere Frp-politiker Terje Sørensen.

Han mener Sp har opptrådd som Frp gjorde tidligere.

– De har ridd høyt på misnøye med kommunesammenslåingen og annet, uten å tenke på konsekvensene, hevder Sørensen.

Venstre mangler 15.000

Venstre opplever nok en måling under sperregrensen, den femte på rad fra Respons Analyse. Men alt håp er ikke ute for partiet, som kan bli veldig avgjørende for regjeringsspørsmålet.

– Hvis 15.000 usikre tidligere Venstre-velgere faller ned fra gjerdet, vil Venstre kunne få fire prosent og det blir flertall for Nydalen-kameratene, sier Johan Giertsen, som driver nettstedet Pollofpolls.com.

Dermed kan Venstre også håpe at velgere som ellers ville stemt Høyre, faller ned på Venstre for å sikre en ny periode med Erna Solberg som statsminister.