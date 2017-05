Frp vil ha et eget transportpoliti, for å samordne en rekke statlige etaters kamp mot useriøse, kriminelle aktører i transportbransjen.

NTB scanpix

I et transportpoliti vil personell fra politiet, Vegdirektoratet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene finne sammen for å øke slagkraften mot kriminelle i transportbransjen.

Skal ta de som ødelegger

– Et transportpoliti vil ha fullmakt til å gå etter transportbransjen spesielt, og for å ta de kjeltringene som er der. Ikke bare for å sjekke om de bryter fartsgrenser, men for å sjekke tekniske ting, kjøre- og hviletidsbestemmelser og lignende.

– Da kan man i større grad ta de som ødelegger bransjen, de som ikke er seriøse og som er en fare for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Blålys for Statens vegvesen

Han ser for seg at det bygges opp en enhet med politifullmakter:

– Veivesenets folk kan i dag ikke kjøre rundt med blålys-biler. Da må vi etablere en egen enhet som har en annen formell status enn i dag – altså et transportpoliti. Når ressursene samles i en enhet vil den bli mer slagkraftig.

NTB scanpix

Solvik Olsen viser til at Statens vegvesen har opprettet en egen krimgruppe.

Den skal forebygge og avdekke samfunnsskadelig og kriminell aktivitet på trafikant- og kjøretøyområdet. Den går etter juks, svindel og kriminelle handlinger innenfor hele trafikant- og kjøretøyområdet.

Innsats satt i system

Krimgruppen består av folk fra veimyndighetene, men også personer med politibakgrunn.

– Målet er at disse skal ha tid og ressurser til å handle når man har mistanke om ulike forhold. Denne gjengen har allerede avslørt førerkortjuks og en bilforhandler som satte i stand kondemnerte biler og solgte dem som fine bruktbiler, sier Solvik-Olsen.

Med et transportpoliti ville dette arbeidet settes i system og være bedre rustet til å gå etter skurkene.

For mye sjekk av lovlydige

Solvik-Olsen mener det i dag brukes for store ressurser på å kontrollere ellers lovlydige sjåfører:

– Vi er flinke i dette landet til å sjekke de som har alt i orden, men som kanskje har kjørt litt for fort, eller som har litt overlast på bilen. De er mer uheldige enn kriminelle. De notorisk kriminelle bryter derimot mange lover, og på mange sektorer, uten at noen egentlig har tid til å sjekke dem skikkelig.

– Et transportpoliti vil virkelig kunne gå slike aktører etter i sømmene. Vi må slutte å bruke så mye tid på de som egentlig er lovlydige, og kanskje har vært uheldige, og bruke mer tid på de egentlige kriminelle og de som er useriøse. Det er de som ødelegger og som er farlige på veiene, sier Solvik-Olsen.

Han understreker at det fortsatt skal reageres på fartsovertredelser.

Kommer først etter valget

– Men dette handler om hvor den største trusselen mot samfunnet er. Og nå vil vi altså samle alle oppgavene i en egen enhet. Et slikt transportpoliti, med de fullmakter de trenger, vil nok naturlig ligge inn under Justisdepartementet, sier Ketil Solvik-Olsen.

Frp har programfestet at de ønsker et transportpoliti. Samferdselsministeren sier det ikke er aktuelt å fremme et forslag om å etablere det før valget, men at det vil komme i neste stortingsperiode.

Lastebileierne etterlyser handling

Norges Lastebileierforbund (NLF) og direktør Geir A. Mo har lenge etterlyst etableringen av et transportpoliti.

– Vi må få plass et nytt kontrollsystem, gjerne i form av et transportpoliti, nå og med en gang. Vi kan ikke vente på at problemene blir enda større, sier han.

NTB Scanpix

Mo sier problemene er økende:

– Det skyldes både vekst i transportsektoren og at flere utenlandske aktører operer i Norge. Det sentrale er at vi får på plass en enhet med påtalekompetanse, som kan konsentrere seg om trafikksikkerhet og bekjempe juks, bedrag, svindel og dårlige arbeidsforhold, sier Mo.