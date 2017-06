Kunnskap i skolen, trygg omsorg, flere jobber og styrket forsvar og beredskap. Det vil være Erna Solbergs (H) hovedsatsinger hvis det blir en ny valgseier.

– Hvis vi lykkes med å skape en god skole for alle, lykkes vi med alt annet, sa Solberg på sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse tirsdag.

Hun viste til at en god skole er det viktigste tiltaket for sosial utjevning.

– Innen 2030 skal 90 prosent av alle elevene fullføre og bestå videregående skole, sa hun.

For å få det til, vil hun beholde fraværsgrensen og satse mer på etter- og videreutdanning.

Den andre hovedsaken hun trakk fram, var å redusere ventetiden i helsevesenet og å sikre god og verdig pleie til stadig flere eldre.

Solberg vil dessuten legge vekt på å skape flere arbeidsplasser som kan gi norsk økonomi flere bein å stå på.

– Det er helt avgjørende for å nå de to andre målene og sikre finansieringen av fremtidens velferd. Skattetrykket for norskeide bedrifter skal ned. Infrastruktur må bygges ut, sa hun.

Den siste hovedsatsingen for Høyre og Solberg er å styrke arbeidet med sikkerhet og øke beredskapen. Hun viste til Russlands brudd på folkeretten og terrortrusselen i Europa.