– Jeg tror de fleste har noe å lære av kongeparet, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt tale ved festmiddagen i Operaen for de to 80-årsjubilantene.

– Den varmen, nærheten og humoren dere deler både med hverandre og med hele Norge burde flere la seg inspirere av, slo statsministeren fast.

I sin festtale tirsdag innrømmet både kongen og dronningen at det er litt uvirkelig å fylle 80 år.

Solberg plukket opp tråden, og viste til at kongen selv har sagt at alder bare er et tall. Flere burde tenke slik, mente hun.

– Som dere vet, jobber jeg for at folk skal stå lenger i jobb. Og der må jeg si at dere går foran med et godt eksempel. Dere er alltid i aktivitet, alltid energiske og alltid til stede, sa Solberg.