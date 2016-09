Norge trenger mest av alt å heve realfaglig kunnskapsnivå for lønnsom og grønn utnyttelse av havet, mener statsminister Erna Solberg.

Solberg holdt første innlegg på regjeringens konferanse om grønn omstilling til havs, om hvordan havets ressurser kan – og ikke kan – utnyttes i framtiden. Hun pekte ut kompetanseheving og forskning som særlig viktig for Norge:

– Vi har et veldig stort potensial ved å være ledende på grønn teknologi, sier statsministeren til NTB.

– Flere må ønske å bli nysgjerrige og å jobbe med dette. De områdene vi skal bli verdensledende på, må ha et helt ekstraordinært miljø, det bør være styrende framover.

Konferansen tar for seg uutnyttede muligheter innen sjømat, fornybar energi til havs og grønn omstilling for teknologien som i dag brukes på norsk sokkel i petroleumsindustrien. Solberg er opptatt av at vi skal ha en strategi for bærekraftig bruk av havets ressurser, framfor å ha en strategi for vern.

Generelt dårlig

Den blå tilnærmingen til en grønn framtid er også at tallene ikke skal være røde:

– Tanken må være at det vi skal fram til, ikke kan være basert på varige subsidier eller særordninger, det må være bedrifter som kan bidra inn i statsbudsjettet.

Solberg kom inn på behovet for å gjøre og lage ting på nye måter. Hun mener myndighetenes hovedbidrag må være å tilrettelegge for kunnskaps- og kompetanseheving. Hun beskrev dagens situasjon slik:

– Vi har flere svært gode enkeltmiljøer i Norge, men når vi blir rangert på samlede fagmiljøer, enten det er medisin, biologi eller annet, så kommer vi dårlig ut, det er bare på samfunnsvitenskap vi har et universitet som rangerer blant de 30 beste i Europa, sa samfunnsviteren Solberg.

– Det trengs ikke så mange av oss samfunnsvitere. Vi er best på å lage strategier, men for å gjennomføre dem trenger vi annen kompetanse.

Solberg nevnte en rekke områder der hun mener Norge må satse på å bli verdensledende:

– Vi har en mellomposisjon på geologi og biologi, vi er svake på medisin, matematikk, IKT, ingeniør- og naturvitenskap.

Høste fra havet

Havet som matfat er viet mye tid på konferansen i Stavanger, i tillegg til mulighetene for utvikling av ren energi, fra for eksempel flytende vindmøller til havs. Samtidig er det lagt opp til diskusjon om hvor grensene går, slik at det ikke drives rovdrift på ressursene.

– Vi har et fortrinn på maritim teknologi som er utviklet gjennom olje- og gassindustrien. Så vi har muligheter, vi må bare være flinke til å bruke dem. Vi ser nye muligheter i gruvedrift på havbunn, offshore vind, offshore oppdrettsanlegg og jeg tror vi vil se veldig mye mer, ikke minst innen medisinsk teknologi, sier Solberg.

Regjeringen har sagt at den neste år skal legge fram en havstrategi. Denne skal blant annet presentere hvordan regjeringen ser for seg at Norge skal realisere potensialet havet står for.