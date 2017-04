Norges største datatreff The Gathering åpnet dørene onsdag, med flere jenter enn før og en smak av e-sport for hvermannsen med store pengepremier.

Kapasiteten i Vikingskipet i Hamar er utvidet med flere hundre sitteplasser siden forrige påskehappening for folk som heller vil sitte i en smekkfull og mørk hall enn å tilbringe høytiden i ei hytte langt til fjells.

– Totalt venter vi at nærmere 7000 mennesker innom landets desidert største påskehytte, sier kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik i The Gathering (TG).

Samtidig øker altså jenteandelen. På fem år har andelen økt fra syv til 12 prosent, forteller Frøya Viridian, lederen for konkurranser og spillturneringer på TG.

– Jeg tror mange har følt at gaming og datakultur er et gutteområde. Mange tenker at det ikke er så mange av oss jenter som kan dataprogrammering, men vi kan det, og det er mange av oss, sier Viridian til NRK.

Pressekontakt Hoa Binh Ngnyeh forteller at arrangørene aktivt har jobbet for å fange interessen hos jenter, blant annet med aktiviteter som spiller mer på jenters interesser.

163.000 i pengepremier

I år er det dessuten fristende pengepremier i potten i syv turneringer. I motsetning til den sterkt voksende e-sporten der noen få inviterte topplag kjemper mot hverandre om ofte enorme pengepremier, er tanken å gi de aktive deltakerne et seriøst tilbud. Selv om nøkkelordet er "casual gaming", blir det imidlertid en smak av e-sport også i Vikingskipet.

Lagturneringene med spillene Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends og Overwatch har til sammen 124.500 kroner i premiepotten, med 20.000 kroner til vinnerlagene og prispenger helt ned til åttendeplass. I spillene Herthstone, Minecraft All Stars, Minecraft Voxel Hero og Rocket League er det 38.500 kroner fordelt på de tre beste.

– Tidligere har mange ikke hatt mulighet til å komme, fordi sannsynligheten for å få noe igjen for investeringen er liten. Nå har vi gjennomført tiltak for å svare på det, og vi håper flere lag har lyst til å være med. Intensjonen er ikke at lag skal kjøpe billett og så dra igjen etterpå, fortalte Jørgen Vigdal, event-ansvarlig av The Gathering, til Gamer.no i mars.

Han understreket at for The Gathering er e-sport noe de aller beste holder på med, men at det ikke skal være et e-sport-stempel på spillturneringene. Hvem som helst skal finne glede i å konkurrere i Vikingskipet.

– Tilbudet vårt av spillkonkurranser skal være til glede for den gjennomsnittlige spilleren, ikke for topplagene. Det er derfor kanskje feil å bruke begrepet e-sport på våre nettsider om de turneringene vi skal gjennomføre, men samtidig vil premiene være på et nivå slik at de tiltrekker de største lagene, sa Vigdal.

Audun Braastad / Scanpix

300 millioner i e-sport

Når det gjelder e-sport er dette på vei opp og frem i Norge. Spillere fra land som USA og Kina dominerer, men også dansker og svensker er å finne på inntektstoppen internasjonalt. Ifølge esportsearnings.com figurerer amerikanske Saahil Arora øverst på inntektstoppen med drøyt 2,7 millioner dollar totalt.

Over 36.000 spillere er med i oversikten, og til sammen har de spilt inn nesten 300 millioner dollar på 21.500 turneringer.

Også Norge har flere sterke e-sport-spillere, og nylig vant Håvard Nygaard og e-sportslaget Faze Clan en Counter Strike-turnering i Kiev med 300.000 dollar i premiepotten. Ifølge esportsearnings, nettstedet som samler inn data fra turneringer, har Nygaard dratt inn 41.000 dollar hittil i år.