Et snøskuterfølge med ni personer gikk gjennom isen på Tempelfjorden på Svalbard. Alle er kommet til rette.

Det ble satt i gang en stor redningsaksjon torsdag ettermiddag da et snøskuterfølge på ni personer gikk gjennom isen på Tempelfjorden på Svalbard.

Ifølge Hovedredningssentralen i Nord-Norge kom meldingen om ulykken like før klokken 18 torsdag.

– Sysselmannen sendte umiddelbart ut sine to helikoptre. Klokken 18.25 hadde det første helikopteret plukket fire personer opp fra sjøen. Disse ble fløyet inn til Longyearbyen sykehus, skriver HRS i Nord-Norge i en pressemelding.

Alle ni er funnet

Seks av de russiske statsborgerne i snøskuterfølget ble raskt gjort rede for, mens de tre siste opprinnelig ble meldt savnet.

Klokken 20.40 skriver HRS at alle ni har kommet til rette. I tillegg til de fire som ble sendt til sykehus i Longyearbyen, ble to personer hentet opp av kystvaktskipet KV «Svalbard». Én av disse var i god form, mens den siste fikk behandling for nedkjøling.

Helsetilstanden til de fire som er sendt til sykehus er foreløpig ikke kjent.

– De tre siste er i god behold

De tre som ble meldt savnet tidligere i kveld ble plukket opp av et annet snøskuterfølge i området.

– De tre siste i skuterfølget er positivt identifisert og er i god behold. De blir fløyet inn til Longyearbyen med helikopteret til Sysselmannen, skriver HRS Nord-Norge i en pressemelding.