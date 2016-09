Da Heimevernet besøkte en skole i Sandnes mandag, hadde de med seg plomberte våpen som barna fikk leke med.

Heimevernet inviterte seg selv på skolebesøk i forbindelse med en større øvelse de skal holde i Stavanger-området, melder NRK.

Med seg hadde Heimevernet plomberte våpen uten ammunisjon, blant annet maskinpistoler, som barna ved Ganddal skole i Sandnes fikk leke med.

Leder for skolens FAU, Trine Thomassen, sier hun mener det var unødvendig å vise fram våpen. Bystyrerepresentant Heidi Bjerga (SV) sier hun mener det ikke hører hjemme i skolen.

- Så vidt jeg vet, så har vi ikke gjort noe lignende tidligere, men vi gjør det fordi vi trener rundt i området her. For ikke å virke skremmende, vil vi ut og treffe barn og folk, slik at de skal få se hva vi gjør og hvilken jobb vi har, sier sersjant Tommy Drivdal i Heimevernet.

Rektor ved Ganddal skole, Gyro Dahle Dragsnes, sier hun regnet med at det ville komme reaksjoner på besøket.

- Vi har barn fra ulike verdensdeler som har en del ting med i ryggsekken sin. Her får de se at vi i Norge har et militær som skal hjelpe og ta vare på tryggheten, sier Dragsnes. (NTB)