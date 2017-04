Regjeringen vil tillate tråkkemaskiner og beltevogner for å frakte skiturister til fjelltopper. Skisenter er fornøyd, mens friluftsorganisasjoner protesterer mot forslaget.

Toppturer blir stadig mer populært blant pudderfrelste skiløpere, og i fremtiden kan de slippe å slite seg opp motbakkene for egen maskin - hvis fjelltoppen ligger i nærheten av et alpinanlegg.

Regjeringen har nå lagt frem et lovforslag om en forsøksordning for såkalt catskiing. Det betyr å transportere skiløpere med tråkkemaskin eller beltevogn til topps, slik at de kan renne ned igjen utenfor preparerte løyper.

I første omgang dreier det seg om en forsøksordning der seks utvalgte kommuner får mulighet til å etablere catskiing i tilknytning til eksisterende alpinanlegg.

Begeistret ordfører

En av ordførerne som er positiv til forslaget, er Alfred Bjørlo i Eid. Skisenteret Harpefossen i Nordfjord-kommunen har lenge ønsket å tilby catskiing.

– Nå ligger alt til rette for at catski på Harpefossen kan bli et nytt opplevelsesbasert reiselivstilbud som setter Nordfjord og Vestlandet på verdenskartet som vinterdestinasjon, sier Venstre-ordføreren.

Ved Harpefossen Skisenter i Eid kommune er catski-konseptet allerede utprøvd som et slags pilotsprosjekt.

– Vi håper at Eid blir valgt som en av kommunene som får mulighet til å gi dette tilbudet. Det kan bety mye profileringsamessig for et lite alpinanlegg som vårt, sier Stein Bjørhovde. Han har vært en av initiativtakerne til catskiing i Harpefossen.

Protester

Men forslaget møter protester fra flere hold. Miljødirektoratet har tidligere gått imot forslaget, det samme gjør NHO Reiseliv. Den Norske Turistforening (DNT) mener regjeringen med forslaget ødelegger de gode friluftsopplevelsene i norsk natur.

DNT frykter at catskiing vil gi økt belastning både for friluftsliv og naturmangfold.

– Vi vil gjerne ha folk ut på topptur, men da med egen kropp som motor, sier Nils Øveraas, generalsekretær i DNT i en pressemelding.

Nei til motorferdsel

Han tror friluftsorganisasjonen har flertallet av det norske folk i ryggen i sin avvisning av forslaget.

– Undersøkelser viser at muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for å drive med friluftsaktiviteter. Meningsmålinger viser at et stort flertall av befolkningen ikke ønsker mer motorferdsel i naturen, sier Øveraas.

Generalsekretæren mener det er avgjørende å rendyrke det som gjør Norge til et attraktivt reisemål.

– Muligheten for å ferdes i naturen for egen maskin kun akkompagnert av naturens egne lyder, er helt klart noe vi må bevare og løfte frem. Å kunne bevege seg i flotte fjell til naturens egne lyder er et knapphetsgode, sier Øveraas.

– Øker tilgjengeligheten

Stein Bjørhovde ved Harpefossen skisenter mener DNT overdramatiserer konsekvensene av å tillate catskiing.

– Omfanget av catskiing vil begrense seg selv, og det er helt feil å fremstille dette som at det nå åpnes for motorisert transport til alle landets fjelltopper. I Eid begrenser dette tilbudet seg til noen få topper i tilknytning til alpinanlegget. Jeg ser heller ikke den store forskjellen mellom dette tilbudet og å frakte folk til fjells med skitrekk eller gondolbane, sier han.

Han sier erfaringene Harpefossen har gjort med catskiing er at det øker tilgjengeligheten til attraktive fjellområder også for de skituristene som ikke bruker beltevogner eller andre maskiner på vei til fjelltoppen.

– Traseene som ble kjørt opp med tråkkemaskiner med glattebrett ble populære løyper også for andre skigåere, sier Bjørhovde. Eid kommune har også lagt catski-traseene inn i kommuneplanen, påpeker han.

Forsøksordning

Regjeringen understreker at det dreier seg om en forsøksordning som begrenses til seks år. Kommuner som ønsker å ta del i ordningen, kan søke Klima- og miljødepartementet om å få delta. Det er kommunene selv som utpeker hvilke traseer som er aktuelle, og catskiing skal skje med utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg.

Departementet påpeker at kommunene også skal ta hensyn til støy, sikkerhet og hytteområder ved fastsettelse av løypene.