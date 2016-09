Sju av ti som kjører elbil, har også en bensin- eller dieselbil. Og to av ti elbilister sier de kjører mer bil enn før de kjøpte elbilen.

Med en gjennomsnittlig kjørelengde på 15.500 kilometer i året, kjører elbilistene 2 til 4 prosent lenger enn dem som holder seg til bensin-, diesel- eller hybridbiler, skriver Dagsavisen og viser til tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

«Elbileierne har et spesielt bilbasert reisemønster, og ser ut til å være en undergruppe av nybilkjøpere som bruker bil svært aktivt for å få hverdagen med barn og lang vei til arbeid til å gå opp», skriver forskerne i rapporten. Trafikkforsker Erik Figenbaum påpeker at selv om elbiler er utslippsfrie, så løser de ikke alle problemer knyttet til bilbruk.

- En elbil tar like mye plass i trafikken som andre biler. Elbilene bidrar altså til å løse utslippsproblemet, men ikke køproblemene, understreker han.

De fleste av dem som sier de kjører mer etter at de fikk elbil, opplyser at de går, sykler og reiser kollektivt mindre enn før.

Nesten alle elbileierne – 99 prosent – som har svart på den nettbaserte undersøkelsen, sier de vil kjøpe elbil igjen.