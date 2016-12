Den unge kvinnen er livstruende skadet.

En ME-syk kvinne i 30-årene er flere ganger i høst blitt livstruende syk etter å ha fått en medisin hun ikke tåler. Foreldrene hennes er siktet for å ha forgiftet datteren.

– En mann og en kvinne bosatt i Oppland er siktet for å ha hensatt sin datter i hjelpeløs tilstand med fare for liv og helse. Datteren er innlagt på sykehus, og foreldrene er ilagt besøksforbud med mulighet for besøk med polititilsyn, opplyser politiadvokat Marte Johansen i Innlandet politidistrikt.

Det var NRK som omtalte saken først fredag morgen. Kvinnen har hatt ME – kronisk utmattelsessyndrom – siden 2004, og det er femte gang på få måneder kvinnen er livstruende syk etter å ha fått i seg en medisin kroppen hennes ikke tåler.

– Hun har vært innlagt mange ganger i høst. Hun ble innlagt siste gang i begynnelsen av november, og har vært på sykehus siden. Vi fikk en bekymringsmelding fra sykehuset i november, opplyser Marte Johansen til NTB.

Har funnet antibiotika

Da politiet mottok bekymringsmeldingen om kvinnens helsetilstand, startet de umiddelbart etterforskning av saken. Blodprøver viste at kvinnen hadde et antibiotikum i blodet som hun hadde reagert svært negativt på.

Det er kjent at eksperimentelle antibiotikakurer er utprøvd som behandling for ME-pasienter, men studier viser at slike kurer kan ha til dels alvorlige bivirkninger.

– Jeg kan bekrefte at det er funnet antibiotika i kroppen hennes. Hva hensikten er, og om det er snakk om alternativ medisin, det vet vi ikke per nå. Foreldrene har forklart noe om sin kunnskap om dette stoffet, men utover det kan ikke si noe om hva de har forklart, sier politiadvokaten.

Politiet forsøker nå å bringe på det rene om stoffet er gitt med overlegg eller i vanvare.

– Vi mener foreldrene har vært klar over at dette stoffet er farlig for fornærmede, sier Johansen.

Behandling i utlandet

Foreldrene sier til NRK at de har kjempet for datteren siden hun ble syk med ME for tolv år siden. De sier de har brukt alt av tid og penger på å få datteren frisk, og mener de har gjort alt de kunne for å hjelpe henne.

– Når de har prøvd alt uten nytte, har foreldrene tydd til en eksperimentell behandling i utlandet for å se om det kan hjelpe datteren, sier foreldrenes advokat, Ida Helene Braastad Bakke.

Politiet jobber videre med ytterligere tekniske og taktiske etterforskningsskritt, og spesielt helsepersonell skal inn til avhør den nærmeste tiden.

– Foreldrene har vært i avhør ved to anledninger, og det gjenstår avhør av helsepersonell som har vært rundt kvinnen. Hva foreldrene har forklart i avhør, ønsker vi ikke å gå ut med av hensyn til etterforskningen. Dette er en vanskelig sak både på det medisinske, juridiske og personlige plan, sier politiadvokaten.

Ikke fengsling

Foreldrene får lov til å besøke datteren to ganger i uken, men i følge med politiet. De blir kroppsvisitert før hvert besøk, og tiden sammen med datteren er begrenset til en time ved hvert besøk.

– Besøksforbudet er av hensyn til fornærmede og fordi politiet er redd for at det skal skje noe med kvinnen under disse besøkene. Det er kun besøkene som er regulert. Foreldrene får lov til å ta kontakt med datteren på andre måter, understreker politiadvokaten.

– Per nå er det ikke aktuelt å fremstille foreldrene for fengsling, sier hun.