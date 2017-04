Advokaten til det norsk-rumenske ekteparet som ble fratatt sine fem barn i 2015, tar saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London sier til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og kulturelle fordommer. Han mener norske myndigheter hadde anledning til å overvåke situasjonen til familien, men ikke til å gripe inn slik barnevernet gjorde.

Familien bodde i Naustdal i Sunnfjord da barnevernet hentet de fem barna i november 2015 og plasserte dem i tre ulike fosterhjem. Foreldrene ble siktet for familievold, men fikk barna tilbake i juni 2016 etter voldsom kritikk mot barnevernet og sterke reaksjoner i både Norge og flere andre land. Familien flyttet til Romania i august i fjor.

Rettssaken mot foreldreparet skulle starte i Fjordane tingrett 3. januar, men ble utsatt ettersom paret ikke møtte opp.

I et intervju på rumensk TV innrømmet paret at de har gitt barna klaps på baken og trukket dem i ørene – selv om de visste at slike oppdragelsesmetoder er ulovlige i Norge. Paret er pinsevenner, og flere av deres støttespillere hevder at frykt for kristen indoktrinering var årsaken til at barnevernet tok over omsorgen for barna.

Saken er en av åtte om norsk barnevern som skal opp for EMD i Strasbourg.

– Jeg er ikke i tvil om at Naustdal-saken er en uakseptabel krenking av både barn og foreldre uavhengig av hvordan dette går i Strasbourg, sier Gro Hillestad Thune, som tidligere var dommer i EMD.