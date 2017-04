Politiet nekter barnetoget fra Kaland skole i Bergen å gå den tradisjonelle ruten på E39 på 17. mai. Årsaken er PSTs trusselvurdering.

– Nå har vi kommet i en situasjon der vi må omdisponere mannskapene vi har tilgjengelig 17. mai, sier stasjonssjef Bård-Tore Norheim ved Bergen sør politistasjon til NRK.

Grunnen til at politiet omdisponerer, er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.

– Det går ut over oss som har et mindre tog på Kaland. Når politiet ikke kan stenge E39, som er vår trasé, blir 17. mai-toget vårt amputert, sier leder for 17. mai-komiteen, Bodhild Fjelltveit.