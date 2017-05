Nasjonal sikkerhetsmyndighet ber sykehus om å snarest oppdatere sine datasystemer.

Over 70 land skal være rammet av et verdensomspennende dataangrep. I Storbritannia rammet angrepet sykehus og stiftelser over hele landet, og også en kommune i Sverige har blitt angrepet. Nå ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet om at norske sykehus og andre leverandører av viktig infrastruktur oppdaterer sine datasystemer, ifølge NRK.

– Vi regner med at også Norge vil bli angrepet, sier avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM overvåker datatrafikk døgnet rundt, og foreløpig ikke oppdaget noe angrep i Norge.

– Dette er et alvorlig angrep, og vi følger utviklingen tett, sier Pretorius.

Han forklarer at angrepet sannsynligvis har kommet via epost, og at viruset aktiveres ved at brukeren klikker på en lenke eller åpner en fil.

Britiske sykehus måtte avvise pasienter, omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir. Bilder som ble publisert på sosiale medier, viste skjermer der det kom opp meldinger med krav om en innbetaling på 300 dollar hvis brukeren ønsket å låse opp datamaskinen. I meldingen sto det også «Oops, dine filer er blitt kryptert.»

Pengene må betales innen 19. mai i nettvalutaen bitcoin, hvis ikke risikerer brukeren at alle filene på de infiserte datamaskinene forsvinner, ifølge meldingen.