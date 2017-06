Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner.

Lovforslaget ble lagt fram av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fungerende integrerings- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp) mandag formiddag.

Det nasjonale forbudet skal gjelde på alle nivåer og gjennom hele utdanningsløpet, barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler. Målet er større åpenhet og å fremme kommunikasjon. Ifølge Isaksen er utdanningssystemet en spesiell arena der det er ekstra at viktig elever og lærere kan se hverandres ansikt.

– Sikrer likebehandling

– Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Han sier et slikt forbud er en uvanlig regulering i Norge og at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg. Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.

Lovforslaget sendes ut på høring mandag. I tillegg til å gjelde alle utdanningsinstitusjoner, skal det også gjelde i introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Det skal gjelde for både elever og ansatte.

– Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.

– Kan få uheldige konsekvenser

Håkon Randgaard Mikalsen, leder av studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB), er kritisk til lovforslaget.

– Et forbud mot ansiktsdekkende plagg bryter med grunnleggende menneskerettigheter, som lik rett til utdanning. Dette er politikk som studentparlamentet ved UiB stiller seg sterkt kritisk til, sier han.

Randgaard Mikalsen er talsperson for de om lag 16 000 studentene på UiB, og mener at denne saken er utfordrende fordi flere grunnleggende prinsipper blir satt opp mot hverandre. På den ene siden handler det om ytringsfrihet, og på den andre siden handler det om systematisk undertrykking, mener han.

– Et nasjonalt forbud kan få uheldige konsekvenser, og derfor mener vi at et eventuelt forbud må ha lokal forankring.