Norge innfører skjerpet kontroll av reisende inn og ut av Schengen-området.

– Nå er det viktig å huske passet når man skal reise. Mens det tidligere var summariske ID-kontroller på flyplassene, skal nå alle som kommer fra eller reiser til Schengen sjekkes, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til VG.

Han legger til at man blant annet ønsker å fange opp eventuelle fremmedkrigere som reiser til Syria via Tyrkia. Med det nye systemet vil alle som reiser til og fra Tyrkia bli kontrollert, også norske statsborgere.

Beslutningen ble tatt i statsråd fredag og vil gjelde allerede fra mandag, melder VG.

Ifølge Politidirektoratet gjennomføres de skjerpede reglene i første omgang på alle yttergrensene. Unntaket er Gardermoen, som har fått en utsettelse inntil videre for å hindre uforholdsmessig kø i passkontrollen.

Politidirektoratet opplyser at endringen innebærer at EU og EØS-borgere «som hovedregel skal gjennomgå systematisk kontroll av både person og dokumenter ved inn- og utreise fra Schengen». For borgere fra land som ikke er en del av EU eller EØS blir kontrollkravet ved innreise det samme som tidligere, men det skjerpes ved utreise.

– Dersom kontrollnivået gir en uforholdsmessig innvirkning på trafikkstrømmen, så åpner regelverket for at kontrollene av personer med rett til fri bevegelse i Schengen-land (EU/EØS-borgere) kan gjennomføres på målrettet basis, skriver Politidirektoratet.