På oppdrag for Valle Sparebank ble 160 kilo dynamitt forsøkt solgt på nett via Auksjonen.no. – Helt uakseptabelt, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Vi ser alvorlig på dette. Både selger og kjøper av sprengstoff skal ha særskilte tillatelser, og salg over internett er absolutt ikke akseptabelt, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hun sier at det er liten tvil om at 160 kilo dynamitt har et stort skadepotensial dersom det blir brukt på feil måte eller til noe annet enn næringsvirksomhet.

Sparebanken beklager

– Dette er beklagelig, men det viktigste er jo at salget av dynamitten ble stoppet og ingenting kom på avveier, sier administrerende banksjef Vidar H. Homme i Valle Sparebank.

Valle Sparebank hadde pant i konkursboet til firmaet Uppstad Transport & Anlegg, der altså dynamitten inngikk som en del av boet. Banken leide inn hjelp for å få solgt verdiene, og det var i den forbindelse dynamitten ble lagt ut på nettstedet til Auksjonen.no. Det var lokalavisen Setesdølen som først skrev om saken.

– Vi ble kontaktet av en observant person som hadde merket seg salgsannonsen for dynamitt. Etter å ha forhørt oss med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, ba vi Auksjonen.no trekke annonsen og sørge for å håndtere dynamitten i tråd med regelverket, sier førstebetjent Dag Refsnes ved Valle og Bykle lensmannskontor.

Siden ikke noe av dynamitten ble videresolgt vil ikke politiet forfølge saken ytterligere.

– Menneskelig svikt

– Her har det skjedd en menneskelig svikt. Vi skal selvsagt forholde oss til lover og regler, og planlegger å innføre auksjonskontroll for raskere å kunne avdekke ulovlige produkter som blir forsøkt solgt gjennom oss, sier daglig leder Kai Møller i Auksjonen.no.

Han understreker at annonsen ble fjernet umiddelbart da politiet kontaktet dem, og at firmaet generelt har lav terskel for å fjerne annonser for produkter som det er tvil om lovligheten av å selge.

Kai Møller viser til at når noen for eksempel ønsker å selge utstoppede eksotiske dyr, ber de om sertifikat eller dokumentasjon på at disse er lovlig avlivet.

Auksjonen.no AS har hovedkontor og stort lager for ting som skal auksjoneres bort i Tønsberg. Firmaet har oppdrag for flere banker og advokater som skal realisere verdier i konkursbo. Selskapet ble etablert i 2011.