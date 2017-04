Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.

– Når du sykler i kryss hvor du i prinsippet er nødt til å stanse for biler, så bør syklister få rettigheter. De bør få forkjørsrett, som de har i Danmark, sier Olav Røise til NRK.

En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken. Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.

– Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir konflikter ut av det, sier Røise.

– Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket.