Det ble en god miks av høytid, pomp og prakt, folkefest, gråt og latter da kongeparet inviterte til 80-årsfeiring på Slottet.

Skuespiller Bjarte Hjelmeland karakteriserte i sin humoristiske, men varme tale på Slottsplassen kongeparet som «dritgode»!

Hjelmeland gjorde blant annet et poeng ut av at kong Harald var født inn i rollen.

– Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag. Sjansen for å bli god i en jobb man er født inn i, er forsvinnende liten. Derfor er det dobbelt fantastisk at kongen og dronningen er så dritgode til å være konge og dronning, sa han til stor latter hos de tilstedeværende.

– Alle synes jo de er gode, selv motstanderne av kongehuset, mener jo det, la Hjelmeland til.

Årsaken til populariteten er at kongeparet strekker seg mot sitt folk, mente Hjelmeland.

Etter hyllesttalen brøt folket på plassen ut i bursdagssangen «Hurra for deg». Og det var mer enn én som måtte tørke bort en liten tåre.

Tidlig start

Kongeparets bursdagsfeiring startet tirsdag formiddag da jubilantene mottok en strøm av gratulanter. Blant de første i rekken var statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og en rekke stortings- og regjeringsrepresentanter.

Utover dagen strømmet det til festklede celebriteter fra inn- og utland, men også mange vanlige folk trosset det sure maiværet og fikk med seg moroa på Slottsplassen.

Der ga Garden en storstilt oppvisning. Det hustrige været slo ikke knockout på gleden, og folk vinket både med norske flagg og gratis is som selvsagt ble delt ut på bursdagen.

Nysirkus Bjerke var også på plass, og barn og ungdom fikk vise fram sine akrobatiske ferdigheter til stor applaus.

Det brøt også ut jubel og klappsalver da kongeparet med sine barn og barnebarn kom ut på slottsbalkongen.

Det norske koret Soul Children stemte i, og skapte god stemning både for kongelige og folket som var møtt fram.

Kongeparet og resten av familien så sterkt berørt ut der de sto på balkongen.

Gallamiddag

Under gallamiddagen, der gjestene blant annet fikk kortreist kongekrabbe, laksetartar og kalv, holdt kong Harald en tale der han understreket sin takknemlighet.

– I kveld er det tid for takknemlighet, sa kongen som understreket at man ikke kan ta for gitt at man kan feire 80 år.

I festtalen innrømmet han at det å være 80 år er litt uvirkelig.

– Jeg ser på tallet 80 og kan ikke helt forstå at det har noen ting med meg å gjøre. Og han mente at tallet i hvert fall ikke hadde noe med dronningen å gjøre.

– Hun er utrolig sprek. Jeg har i lengre tid hatt problemer med å holde tritt med henne, sa kong Harald.

– Vi er velsignet med god helse, en vidunderlig familie, lojale venner og et meningsfullt liv i tjeneste for vårt land og vår folk. Hva mer kan vi ønske oss?

– Dronningen og jeg ønsker å takke alle og en hver av dere som er her i kveld for å dele denne feiringen med oss, sa kongen, som også rettet en spesiell takk til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit og Märtha Louise.