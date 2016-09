En politimann fra Oslo-politiet hadde fri og dro med familien til Ikea. Det fikk overraskende følger, ikke minst for de fem mistenkte som nå sitter i varetekt.

MAGNUS KNUTSEN BJØRKE (ARKIV)

17 kilo hasj, én kilo heroin og én kilo marihuana ble fangsten da politiet summerte opp. Og alt dette altså bare fordi en politimann ble med konen på Ikea på fritiden, skriver Aftenposten.

Politimannen jobber på avdelingen for spesielle operasjoner. Det er de som blant annet driver med avansert og svært hemmelig spaning.

Avdelingen tilhører seksjonen for organisert kriminalitet, der politiinspektør Einar Aas er sjef.

– Kanskje han kjedet seg?

– Han ble med kone og barn på Ikea. Kanskje han kjedet seg? Det hender jo at menn gjør det på Ikea. I alle fall brukte han spanerblikket og oppdaget noe han oppfattet som en typisk overlevering av noe – i en Ikea-pose, forteller Aas.

Politimannen kjente igjen minst én av dem som var involvert i overleveringen, og det var trolig derfor han reagerte.

Fant en kilo heroin også

– Han slo til, og det viste seg at det var 17 kilo hasj i Ikea-posen. De to mistenkte klarte å stikke av, men én av dem ble pågrepet noen timer seinere. Dagen etter fortsatte vi jakten på mistenkte nummer to, forteller Aas.

Jakten førte etterforskere og spanere til et somalisk miljø på Grønland.

– Dette er et miljø som er et problem for Grønland politistasjon. Der fant vi én kilo heroin. Som følge av alt dette er fem personer varetektsfengslet i løpet av siste uke og etterforskningen fortsetter, sier Einar Aas.