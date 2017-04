Bildet på morens mobiltelefon viser en svært avmagret Angelica. Det ble tatt dagen før jenten døde.

Det er VG som får opplyst at bildet som politiet fant på mobiltelefonen til Angelicas mor, var av et svært avmagret barn. Det ble tatt 30. desember 2015, og vil bli lagt frem under rettssaken som et bevis på at datterens tilstand var livstruende.

En drøy måned før moren og Angelica reiste til hytten på Beitostølen veide jenten 41,2 kilo. Da hun døde fire måneder senere, ble vekten fastsatt til 21,7 kilo. Moren har forklart at datterens tilstand ikke forverret seg under oppholdet på Beitostølen.

Hun er siktet for grov mishandling etter dødsfallet nyttårsaften 2015.

– Hvor mye hun husker fra den siste tiden er uavklart. At hun har vilje til å fortelle er på det rene, men det er ikke kommet noen klar forklaring på dette tidligere, sier forsvarer Aasmund O. Sandland til avisen på spørsmål om moren har forklart seg om den siste tiden på Beitostølen.